Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM В Камчатском крае число летальных исходов среди пациентов с подтверждённым коронавирусом выросло до 30. За сутки, по состоянию на 11 июня, умерли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Суточный прирост выявленных заражений коронавирусом — 51, общее количество с начала наблюдений выросло до 1306.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Камчатки признал проблемы с тестированием медиков на коронавирус. Глава Роспотребнадзора региона признала, что в её ведомстве никто не ожидал одномоментно такого количества заражений.