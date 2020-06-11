Берлин, , 10:57 — REGNUM В Германии почти половина скончавшихся пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, приходится на постояльцев домов престарелых и инвалидов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёные из Университета Бремена.

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Уточняется, что общенациональный онлайн-опрос для выяснения ситуации проводился в амбулаторных и стационарных учреждениях по уходу за престарелыми людьми. В их числе — 824 дома престарелых, 701 служба по уходу и 96 полустационарных учреждениях.

«Около 60% всех умерших являются постояльцами домов престарелых или служб по уходу, причём их доля среди всех инфицированных людей составляет всего 8,5%», — заявил профессор Хайнц Ротганг, добавив, что в домах престарелых происходит половина всех смертей, хотя в них проживает едва ли 1% населения Германия.

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«Таким образом, смертность среди людей, нуждающихся в уходе, более чем в пятьдесят раз выше, чем среди остальной части населения», — добавил Ротганг.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным берлинского института имени Роберта Коха, по состоянию на 11 июня в Германии за прошедшие сутки выявили 555 человек, зараженных коронавирусом нового типа. Общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории ФРГ превысило 185,4 тысячи. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, стали 8755 человек, почти 170,7 тыс. человек выздоровели.