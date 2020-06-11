Берлин, 11 июня 2020, 10:57 — REGNUM В Германии почти половина скончавшихся пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, приходится на постояльцев домов престарелых и инвалидов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёные из Университета Бремена.
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Уточняется, что общенациональный онлайн-опрос для выяснения ситуации проводился в амбулаторных и стационарных учреждениях по уходу за престарелыми людьми. В их числе — 824 дома престарелых, 701 служба по уходу и 96 полустационарных учреждениях.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным берлинского института имени Роберта Коха, по состоянию на 11 июня в Германии за прошедшие сутки выявили 555 человек, зараженных коронавирусом нового типа. Общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории ФРГ превысило 185,4 тысячи. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, стали 8755 человек, почти 170,7 тыс. человек выздоровели.