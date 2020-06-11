Владимир, , 10:56 — REGNUM Во Владимирской области 11 июня подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 14 выявлено в Гусь-Хрустальном, 13 — во Владимире, 11 — в Петушках, восемь — в Юрьев-Польском, по шесть — в Муроме и Собинке, три — в Кольчугино, по одному — в Судогде, Коврове и Меленках.

Всего на территории региона зарегистрировано 3324 случая заражения: 698 — во Владимире, 497 — в Гусь-Хрустальном, 432 — в Петушках, 306 — в Муроме, 290 — в Александрове, 243 — в Коврове, 128 — в Кольчугино, 123 — в Собинке, 113 — в Юрьев-Польском, 101 — в Судогде, 89 — в Вязниках, 78 — в Киржаче, 58 — в Меленках, 57 — в Суздале, 50 — в Камешково, 26 — в Радужном, 24 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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