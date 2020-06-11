Пермь, , 10:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 11 июня, выявлено 74 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получают 42 пациента. Изолированы на дому (из-за отсутствия симптомов заболевания) 32 человека.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 3,1%. На 100 тыс. населения приходится 93,6 выявленного случая заражения коронавирусом.

«Сегодняшнюю ситуацию в Пермском крае можно оценить как стабильную. Несмотря на высокие риски заражения, министерство здравоохранения Прикамья держит руку на пульсе и всегда вводит различные меры, которые позволяют своевременно ликвидировать возможные очаги заражения», — сказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского госуниверситета имени академика Е. А. Вагнера» Ирина Фельдблюм.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в Пермском крае выявлено 2434 случая заражения. Скончались 74 пациента, выздоровели 1444 пациента.