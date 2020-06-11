Красногорск, 11 июня 2020, 10:55 — REGNUM В Московской области производители медицинских масок получат субсидии на сумму свыше 85 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки.
Среди мер поддержки предпринимателей, занятых производством масок, компенсация 80% затрат на приобретение оборудования. Восемь предприятий, изготавливающих маски, получат субсидии в размере от 1,5 млн рублей до 19 млн рублей. Компании в ответ обязуются реализовывать продукцию только на территории региона и с наценкой не выше 10%.