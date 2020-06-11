Красногорск, , 10:55 — REGNUM В Московской области производители медицинских масок получат субсидии на сумму свыше 85 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки.

Среди мер поддержки предпринимателей, занятых производством масок, компенсация 80% затрат на приобретение оборудования. Восемь предприятий, изготавливающих маски, получат субсидии в размере от 1,5 млн рублей до 19 млн рублей. Компании в ответ обязуются реализовывать продукцию только на территории региона и с наценкой не выше 10%.

«Хочу обратить внимание, что субсидия доступна не только компаниям, изготавливающим маски, но и производителям иной продукции. Они могут компенсировать до 50% затрат на приобретенное оборудование», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.