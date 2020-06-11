Волгоград, , 10:55 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено ещё у 108 жителей Волгоградской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.

В стационарах Волгоградской области проходят лечение 2694 пациентов, из них 142 ребёнка. С подозрением на коронавирус в больницах находятся 2067 взрослых и 68 детей. За сутки выписаны с выздоровлением 76 человек, всего выздоровевших к этому часу 1627.

Общее количество выявленных носителей коронавируса возросло до 4346, летальных исходов — 25.