Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили 38 летальных исходов от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 11 июня оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 49 смертельных случаях.

Таким образом за все время пандемии власти города признали 520 смертей от этой смертельно опасной болезни. Когда именно наступили последние случаи, позже должен сообщить комздрав Петербурга.

Всего за сутки в стране признали 174 летальных случаев COVID-19, общее число смертей в РФ достигло 6532 случаев.

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Добавим, по официальным данным комитета по делам ЗАГС Петербурга, в мае 2020 года смертность в городе превысила многолетний показатель на 32%, или примерно на 1,5 тыс. человек по сравнению с маем 2019 года.

За последние сутки в Петербурге выявили 303 носителя коронавируса, за время пандемии в городе зафиксировали 19 тыс. 769 случаев заражения, в России — 502 тыс. 436 случаев в 85 регионах.

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