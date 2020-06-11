Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 312 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Вирус на этот раз нашли у жителей Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральска, Дегтярска, Екатеринбурга (сразу 190 случаев), Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысерти и Тавды.

Также коронавирус выявили у приезжего из другого региона жителя России. Теперь в Свердловской области подтверждено 8506 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что регион вышел на плато по коронавирусу. Однако прирост в 312 человек новых заражённых — один из самых высоких за всю пандемию COVID-19

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