Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону приблизилось к 7 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 11 июня.

Новые случаи заражения выявлены в 34 городах и районах, в том числе в Ростове-на-Дону (95), Неклиновском (14) районе, Шахтах (11). Возраст 36,8% носителей коронавируса — от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 17,7% — от 66 лет, 10,5% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области большая часть носителей переносят коронавирусную инфекцию без симптомов или в лёгкой форме. Госпитализация потребовалась пока около 700 жителям Дона.

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