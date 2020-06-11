Чебоксары, , 10:52 — REGNUM В Чувашии число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило число вновь выявленных носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 11 июня (10:35 мск), с начала пандемии в Чувашии подтверждено 3802 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки выявлены 77 носителей коронавируса SARS-CoV-2.

Значительно растёт число выздоровевших. Переболели COVID-19 в Чувашии 1957 человек, в том числе за последние сутки — 128. Новых летальных случаев нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике свободна треть коечного фонда при целевом показателе в 50% для поэтапного снятия ограничений. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек, в стационарах лечатся более 1400 человек.