Краснодар, , 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. В числе заразившихся — восемь детей от шести до 15 лет.

«За последние сутки 14 случаев выявлено в Краснодаре, 10 — в Гулькевичском районе, 8 — в Белореченском районе, 7 — в Тихорецком районе, 6 — в Новороссийске, по 5 — в Армавире и Сочи, по 4 — в Туапсе, Кавказском и Славянском районах, по 2 — в Тбилисском, Выселковском, Кущевском и Усть-Лабинском районах. По одному заболевшему добавилось в Кореновском, Новопокровском, Курганинском, Красноармейском районах и Геленджике», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 4 тыс. 735 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 3 тыс. 554 человека, 54 — за последние сутки. 16 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 47 человек скончались.