Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM Сенат Казахстана вернул на доработку в Мажилис (нижняя палата парламента) проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, сообщает 11 июня издание Tengrinews.kz.

Депутат сената Андрей Лукин отметил, что в законопроект предлагается внести поправку о смягчении ответственности медицинских работников. По его словам, угроза уголовной ответственности отталкивает людей от профессии.

Сенатор считает, что в документе необходимо предусмотреть систему юридической и финансовой защиты, а также ответственность медицинских работников.

Напомним, 27 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что зачастую наблюдаются акты несправедливого уголовного преследования за врачебные ошибки. Глава государства поручил пересмотреть эту практику.