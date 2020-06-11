Белгород, , 10:51 — REGNUM За прошедшие сутки 76 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Белгородской области. Данные предоставили 11 июня в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе к этому часу выявили 3137 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус. рф за сутки выписаны с выздоровлением 270 человек, а всего выздоровевших 1878. Региональный оперативный штаб 10 июня говорил 1403 пациентах, перенёсших заражение.

В России за сутки зарегистрировали 8779 носителей коронавируса.