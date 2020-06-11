Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С учетом этих данных общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 3396 случая. Об этом 11 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки в Ленобласти на 94 человека возросло количество выздоровевших пациентов. На сегодня коронавирусную инфекцию в регионе смогли победить 2528 человек. Продолжают бороться с инфекцией 868 человек.

Количество летальных исходов в Ленобласти за сутки не возросло и пока составляет 23 случая.

Читайте также: Дрозденко отчитался перед Путиным о мерах противодействия коронавирусу

Согласно официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 779 инфицированных в 84 регионах. При этом выписано по выздоровлению 8 367 человек. Также за сутки в РФ зафиксировано 174 летальных случая.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 502 436 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 6 532 человек. Общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 261 150 человек.

Читайте развитие сюжета: В больницы Ленобласти поставили первую партию лекарства против COVID-19