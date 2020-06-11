Саратов, , 11:13 — REGNUM В рамках оказания качественной и доступной помощи населению в Саратовской области поставят дополнительно 187 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при региональном правительстве со ссылкой на минздрав.

На сегодняшний день в госпиталях к аппаратам ИВЛ подключены 52 пациента. Больницы укомплектованы 245 единицами такого оборудования. Кроме этого, имеется сформированный резерв из 155 приборов ИВЛ, которые в случае экстренной необходимости доставят в течение 2−3 часов.

В Саратовскую область уже направили 45 аппаратов ИВЛ из партии производства АО «Уральский приборостроительный завод».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 10 июня из 1059 больных, находящихся на стационарном лечении, 906 пациентов — с пневмонией, обусловленной COVID-19, в том числе 114 человек на кислородной поддержке, 79 пациентов — на искусственной вентиляции легких.

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