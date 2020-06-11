Москва, 11 июня 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 8779 носителей коронавируса. Об этом 11 июня сообщили в московском оперштабе.
Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. За сутки умерли 174 человека, выздоровели более 8,3 тыс. человек.
Лидером по числу новых случаев заражения остаётся Москва — 1436. Далее следуют Подмосковье — 724, Свердловская область — 312, Петербург и Нижегородская область — по 303.
Всего в России выявлено 502 436 случаев заражения коронавирусом, умерли 6532 человека.