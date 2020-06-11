Курск, , 10:41 — REGNUM В Курской области 11 июня зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 3769 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1717 пациентов: 155 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 84 — в Курской городской больнице № 6, 81 — в городском клиническом родильном доме, 54 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 22 — в Железногорской городской больнице № 1. 1306 человек находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2048 пациентов, в том числе 94 — за последние сутки. Скончались 19 человек.

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