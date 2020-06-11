Махачкала, , 10:33 — REGNUM Верховный суд (ВС) Дагестана отменил приговор суда первой инстанции в отношении пенсионера МВД Тагира Велагаева, осужденного за убийство бывшей жены. Дело направлено на новое разбирательство, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе ВС республики.

По версии следствия, 5 февраля 2019 года между Велагаевым и его бывшей женой, у которой он был в гостях, произошла ссора. Женщина якобы стала оскорблять его дочерей от нового брака, что усугубило ситуацию. Потеряв самоконтроль, экс-полицейский несколько раз ударил потерпевшую по голове рукояткой травматического пистолета, а затем задушил ее.

Органы следствия квалифицировали действия Велагаева как «убийство в состоянии аффекта, вызванного тяжким оскорблением со стороны потерпевшей». Советский районный суд Махачкалы 10 марта 2020 года признал его виновным и, с учетом смягчающих обстоятельств, приговорил к двум годам ограничения свободы с соответствующими запретами. Представители потерпевшей стороны посчитали решение районного суда слишком мягким и обжаловали его.

Изучив материалы дела, ВС Дагестана нашел противоречия в выводах заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов относительно оценки психического состояния осужденного в момент совершения убийства. Суд отменил приговор и направил дело на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

По информации местных СМИ, о смерти 48-летней потерпевшей стало известно лишь 17 февраля прошлого года, то есть спустя 12 дней после убийства. Жильцы многоэтажки почувствовали неприятный запах из ее квартиры, а дверь никто не открывал. Тогда соседи связались с бывшим мужем, 46-летним Велагаевым, который приехал на место, а затем вызвал полицию.

По данным правозащитной организации «Зона права», после задержания Велагаев написал явку с повинной. На допросе он сообщил, что не помнит, как душил бывшую жену. При этом он признал, что забрал телефоны и ключи, а затем выбросил их по дороге. По словам сына убитой, осужденный не давал его матери покоя, не раз приходил к ней пьяным, ломал двери.