Липецк, 11 июня 2020, 10:31 — REGNUM В Липецкой области 11 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Всего на территории Липецкой области выявлено 2817 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
За весь период наблюдения более 1100 человек были выписаны после курса лечения. Девять человек скончались.
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