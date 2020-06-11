Брянск, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки 91 положительный тест на коронавирус подтверждён у жителей Брянской области. Один пациент скончался, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе возросло до 4732. За сутки выписали с выздоровлением 33 пациентов, всего выздоровели 3316 человек.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, с начала пандемии скончались 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.