Афины , , 10:33 — REGNUM В настоящее время в Греции из-за эпидемии коронавирусной инфекции на карантине находятся 15 тысяч человек. Об этом 10 июня сообщает телеканал Skai.

Также сообщается, что при этом постоянно случаются нарушения карантинных мер безопасности, хотя за них предусмотрено серьезный штраф в €5 тысяч и уголовное наказание.

«За последнюю неделю было 10 нарушений карантина. Это показатель того, что расслабились и те, кто находится на карантине», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме этого, отмечается, что с начала введения ограничительных мер произошло 245 нарушений и нарушители были либо оштрафованы на указанную сумму, либо в отношении них было начато уголовное преследование.

Помимо того, уточняется, что на данный момент на карантине находится 15 181 человек, в числе которых граждане, возвратившиеся из-за границы, контактировавшие с больными COVID-19 и пр., и добавляется, что теперь проверки будут проводится более часто и чаще будут в случаях нарушения карантина выезжать сотрудники полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 4695.