Ташкент, , 10:29 — REGNUM Руководитель компании по продаже автомобилей в Узбекистане задержан по подозрению в мошенничестве, сообщили в следственном департаменте МВД республики.

По данным следствия, подозреваемый учредил компанию Almaz Supеr Avto. Сотрудники компании с мая по сентябрь 2019 года обещали гражданам предоставить беспроцентный кредит на покупку автомобилей.

Клиентам предлагали перевести на счет компании первоначальный взнос в размере от 2,6 до 9,1 млн сумов ($256−898). Офисы компании были открыты в Джизаке, Андижане, Фергане и Намангане.

Мошенникам удалось обмануть 446 человек. Общая сумма ущерба оценивается в 3,1 млрд сумов ($306 тыс.). Подозреваемые возместили ущерб в размере 1,1 млрд сумов ($108 тыс.). Материалы дела направлены в суд.

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