Локня, , 12:01 — REGNUM В Псковской области после сильного шторма с ливнем и грозой сильно пострадали Бежаницкий и Локнянский районы. В результате непогоды ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, а на улицах и трассах — поваленные деревья. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе администрации региона.

Несколько домов, в том числе многоквартирных, лишились крыш. Фото: группы «Жесть по-Псковски» /vk.com/ghest_pskov

Шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, грозой и ливнем прошли по южной части региона. От непогоды сильнее всего пострадали деревни Фишнево и Аполье, а также ряд населенных пунктов Выдумской стороны и часть поселка Локни.

В результате там повалило много деревьев, у 20 домов, в том числе и многоквартирных, снесена кровля. Была оборвана линия электропередач, повалило ЛЭП, в результате чего значительная часть населенных пунктов Бежаницкого района осталась без электричества. Кроме того, из-за отсутствия электричества в Локнянском районе на непродолжительное время жители остались без воды.

«По оперативной информации в Бежаницком районе около шести населенных пунктов, (примерно 1200 человек) остались без воды (насосы отключены из-за отсутствия электричества), — сообщает Псковское агентство новостей. — Кровля нарушена, полностью или частично сорвало шифер, в 20 домах, два из которых многоквартирные».

Устранение последствие взял на личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что по данным Северо-Западного УГМС, 11 июня с 12:00 до 15:00 вновь ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни.