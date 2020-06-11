Воронеж, , 10:28 — REGNUM Рестораторы Воронежа направили обращение к мэру Вадиму Кстенину с просьбой упростить процесс согласования летних веранд для скорейшего их открытия для посетителей. Письмо в социальной сети разместил основатель кафе «Гармошка» Николай Шалыгин.

Владельцы воронежских точек общепита, в частности, просят отменить обязательное согласование эскиза летнего кафе с управлением главного архитектора, а также арендную плату за земельный участок для размещения летних площадок.

«Летние веранды — интересный и нужный формат обслуживания людей. Однако любые решения с возвращением объектов общественного питания в принципе к работе должны приниматься с учетом эпидемиологической ситуации и когда это произойдет, зависит в первую очередь от степени ответственности каждого конкретного человека, от его желания защитить себя и всех окружающих», — отреагировал на обращение рестораторов мэр Воронежа Вадим Кстенин.

«Предложения имеют право на существование. Те, что касаются упрощения порядка и ускорения процедур, будут проработаны в кратчайшие сроки и по ним будут приняты решения, такие поручения я уже дал. Упрощен может быть и процесс согласования внешнего вида веранд, но полностью уйти от этого, скорее всего не удастся. Вопрос бесплатного или льготного размещения потребует отдельной проработки — с учетом особенностей и принадлежности каждого земельного участка, и там возможны объективные сложности, к этому стоит отнестись с пониманием, искать варианты решения вместе и в рамках межведомственного взаимодействия. Но в целом я поддерживаю увеличение количества удобных летних веранд», — цитирует Кстенина пресс-служба мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Воронежской области действует режим самоизоляции, пока — до 15 июня. Регион находится на первом этапе отмены ограничений — разрешена работа продовольственных магазинов, магазинов площадьюдо 400 кв. м, парикмахерских, рынков. Добавим, что последние четыре дня суточный прирост заразившихся коронавирусом стабильно превышает 200 человек.