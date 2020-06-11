Киев, , 10:41 — REGNUM Полицейские вручили бывшему главе одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергею Стерненко документ о принудительном приводе в СБУ. Об этом написал сам Стерненко 11 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ну что же, друзья, наша чудесная власть таки окончательно сошла с ума! Пришла ко мне домой полиция с решением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения сообщения о подозрении в самозащите», — написал он.

Стерненко попросил свою группу поддержки собраться у здания СБУ к 12.00, а также поддержать его во время суда.

Напомним, радикала подозревают в убийстве человека, совершённом в 2018 году в Одессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было закрыто дело против человека, убитого в ходе конфликта со Стерненко. Защитник погибшего не доволен формулировкой, по которой было закрыто дело, и будет её оспаривать.

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