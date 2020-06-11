Липецк, , 10:25 — REGNUM В Липецкой области 43 тысячи граждан старше 65 лет, которые оставляли заявки, будут обеспечены бесплатными продуктовыми наборами до конца июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заявки в Единой диспетчерской службе региона принимали до 1 мая. Продуктовый набор состоит из риса, муки, гречневой крупы, растительного масла, овсяной крупы, сахара, чая, соли, овощных консервов, макарон, мыла и спичек.

На реализацию общероссийской акции взаимопомощи Липецкая область получила 10 млн рублей, но на эти деньги были выполнены заявки только 20 тысяч пожилых граждан. Дополнительно было выделено 12,5 млн рублей: восемь миллионов — федеральный транш и 4,5 млн рублей — деньги благотворительного фонда.

Большинство оставшихся заявок поступило от жителей Липецка. Ежедневно соцработники развозят продукты на десяти автомобилях. Еще 1,5 тысячи наборов разносят 560 волонтеров. В начале акции пенсионерам развозили по 1,5 тысячи наборов в неделю, сейчас — по шесть тысяч в неделю. В семи районах области уже выполнены все заявки.

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