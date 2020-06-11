Уфа, , 10:30 — REGNUM Абитуриентам, у которых нет интернета, предоставят возможность подать документы в приемные комиссии вузов в дистанционной форме в Башкирии. Об этом 10 июня сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на брифинге министерства образования региона.

По его словам, главам муниципалитетов были отправлены письма с просьбой помочь абитуриентам, у которых нет подключения к интернету, отправить документы в приемные комиссии вузов. При этом сотрудники всех социальных учреждений помогут организовать подачу этих документов. С 25 июля каждую неделю в понедельник, среду и пятницу выпускники могут подавать документы воспользовавшись интернетом во всех социальных учреждениях региона. В понедельник и пятницу можно будет подавать документы с 10 до 13 часов, а в среду — с 15 до 18 часов.

По словам Айбулата Хажина, желающим подать документы нужно будет записаться на конкретное время. Абитуриентам выделят примерно 30 минут на их подачу.

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