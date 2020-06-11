Москва, , 10:24 — REGNUM На маршруты Мосгортранса с начала 2020 года вышли 290 новых автобусов. Об этом сообщили 11 июня в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Новые автобусы оснастили системами наблюдения и климат-контроля, приспособлениями для маломобильных граждан.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов отметил, что поставка автобусов в Москву поддерживает российских производителей — «Группу ГАЗ», ПАО «КамАЗ», а также предприятия, выпускающие комплектующие.

«Эти заказы дают возможность в период пандемии сохранить рабочие места и обеспечить персонал работой», — сказал Ликсутов.