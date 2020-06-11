Тверь, , 10:23 — REGNUM Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина к семи годам лишения свободы за передачу секретной информации за рубеж.

Следствие и суд установили, что 70-летний на тот момент ученый передавал секретную информацию за рубеж. В этих данных содержалась технологическая информация, связанная с полетами на сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях.

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