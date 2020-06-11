Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM Пассажиры городского общественного транспорта Ростова-на-Дону стали ответственнее соблюдать масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии областного центра.

«Анализ проведенных проверок показывает, что ростовчане стали более ответственно подходить к вопросам эпидемиологической безопасности. Если раньше на конечных остановках мы выявляли по 10−12 нарушителей среди пассажиров, то сейчас эта цифра уменьшилась до трёх-шести. Улучшилась и дисциплина среди водительского состава», — отметил руководитель городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Всего в период с 19 мая по 10 июня проинспектировано 1,8 тыс. единиц общественного транспорта. Составлено 30 протоколов — в отношении водителей, нарушивших масочный режим, 157 протоколов — в отношении пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ростовчан регулярно уличали в нарушении масочного режима. Областной центр попадал в список городов-аутсайдеров по соблюдению санитарных требований.

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