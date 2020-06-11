Вашингтон, , 10:24 — REGNUM В период с марта по май 2020 года ни один гражданин КНДР не сбежал в США. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей госдепартамента США.

Согласно опубликованным данным, это связано с закрытием границ и ограничением на поездки из-за пандемии коронавируса, а также миграционной политики Дональда Трампа.

Известно, что в январе 2020 года из КНДР в США бежал подросток в возрасте старше 10 лет, а в феврале — мужчина в возрасте старше 50 лет.

С 2006 года предоставление статуса беженцев у США запросили 220 граждан КНДР. Самый высокий показатель беженцев из Северной Кореи в США зафиксировали в 2008 году. В тот год из страны бежали 38 северокорейцев.

Отмечается, что в последние годы число граждан КНДР, бегущих в Соединённые Штаты, значительно сократилось.