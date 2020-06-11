Симферополь, , 10:19 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом. Об этом 11 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Выздоровевших за весь период — 350 человек, за сутки выписали — 12 граждан», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 25 граждан. С начала пандемии в республике подтверждено 483 положительных теста на новую инфекцию, 15 человек скончались.

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