Симферополь, 11 июня 2020, 10:19 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом. Об этом 11 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 25 граждан. С начала пандемии в республике подтверждено 483 положительных теста на новую инфекцию, 15 человек скончались.
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