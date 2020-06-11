Петропавловск-Камчатский, , 10:16 — REGNUM Министр здравоохранения Камчатки Елена Сорокина признала проблемы с тестированием медиков региона на коронавирус.

Читайте также: На Камчатке у врача случился нервный срыв: один на 60 пациентов

В ходе брифинга, отвечая на вопрос регионального ИА Кам 24, Сорокина признала, что камчатские медики с задержкой получают результаты своих исследований на коронавирус.

«Соглашусь с вами, что это было и на сегодняшний день, наверное, продолжается задержка. Но этого быть не должно. И для того, чтобы этого не было, мы сегодня переходим на ИФА-диагностику, где получение результата гораздо быстрей», — сказала глава камчатского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, медики краевой больницы Камчатки пожаловались в редакцию агентства на то, что тестирование на коронавирус проводится с большими задержками, некоторых вообще не обследуют, делать медику КТ или нет, решает главврач. Сегодня, 11 июня, у молодого врача в краевой больнице случился нервный срыв. Он разбил руки об стену после того, как не смог спасти пациенты. Его бросили одного на 60 пациентов с внебольничными пневмониями, которые ожидают результатов анализов на коронавирус.