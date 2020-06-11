Симферополь, , 10:10 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию у 25 граждан. Об этом 11 июня на своей страницы в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.

По его словам, из общего количества выявленных случаев 11 зарегистрировано в очаге по Евпаторийской городской больнице.

«Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 483 положительных теста на новую инфекцию, 15 человек скончались.

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