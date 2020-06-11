Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Больше 20,5 тысяч человек проверили на коронавирус за последние сутки в Петербурге. Об этом сообщает 11 июня городской оперативный штаб.

Это примерно на 1 тыс. тестов больше, чем днем ранее. Сейчас под медицинским наблюдением в Петербурге находится 3 тыс. 898 человек, из них 179 — в обсерваторе, 749 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса обратились 986 человек, в экстренную службу по номеру 112 позвонили 376 раз. При этом 109 обращений перенаправлено в скорую помощь, еще 71 обращение — в полицию.

Напомним, по данным на 10 июня в Петербурге выявлено около 19,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

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