Лондон, 11 июня 2020, 10:06 — REGNUM Игра Hellblade 2: Senua's Saga разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщалось 10 июня на официальном сайте Xbox.
Разработчики сообщают, что мощность консоли Xbox Series X выведет франшизу Hellblade «на новый, ранее невиданный уровень». Однако даже примерная дата выхода игры пока не сообщается.
Напомним, Hellblade — это экшен-игра, разработанная британской студией Ninja Theory. По сюжету, кельтская воительница Сенуа пытается вернуться своего погибшего возлюбленного к жизни.
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