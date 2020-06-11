Цхинвал, , 10:15 — REGNUM Останки трех человек, которые были обнаружены в Южной Осетии, скорее всего являются трупами пропавших 16 лет назад жителей. Об этом 10 июня в интервью ГТРК «Ир» сообщил генпрокурор Урузмаг Джагаев.

По предварительной версии, двое из найденных являлись гражданами России, а один — Южной Осетии. В 2004 году возбудили дело об их похищении.

«Мы практически уверены, что это трупы тех людей, которые пропали на территории Дзауского района 12 января 2004 года, — сказал Джагаев. — Обнаруженная одежда подходит по описанию с данными, имеющимися в уголовном деле. Есть другие приметы и индивидуальные признаки, по которым мы, пока без проведения ДНК-экспертизы, сделали вывод».

Он добавил, что расследование продолжается, следствие устанавливает кем являлись погибшие, а также причину их смерти. Также будут выяснять, кто причастен к их гибели.

Напомним, останки трех человек были случайно найдены 8 июня местным жителем возле села Багаты-кау в Цханвальском районе.

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