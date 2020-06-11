Москва, , 10:06 — REGNUM Более 321 тысячи человек находится на территории России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 10.06.2020 под (медицинским — ред.) контролем остаются 321 923 человека», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в России было проведено 329 тысяч тестов на коронавирус, а суммарное количество таких исследований на данный момент достигло 13 875 097.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло на 2236 и превысило 115 тысяч.