Барнаул, , 10:00 — REGNUM Буддийские священнослужители — алтайские, забайкальские и бурятские — ламы готовятся к семидневному молебну против коронавируса. Как передаёт сайт «Новости Горного Алтая» (НГА), акция пройдёт в агинском дацане «Дэчеен Лхундублинг» (Забайкальский край).

До начала молебна ламы прошли строгое недельное медитативное затворничество с беспрерывным чтением молитвенных текстов.

«Ламы надеются, что их молитвы помогут уменьшить количество новых случаев болезни, а заболевшим помогут в выздоровлении», — сказано в сообщении НГА.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает оставаться предельно сложной. Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек. Общее число жертв составляет уже 38.

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