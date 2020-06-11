Буйнакск, Дагестан, , 10:04 — REGNUM Благодарность военным медикам, помогающим бороться с COVID-19, выразили жители Дагестана, угостив их свежими фруктами и овощами. Об этом сообщили журналисты республиканской вещательной компании «Дагестан».

Медпомощь жителям Дагестана оказывают более 200 военнослужащих, из которых 168 являются медицинскими специалистами разных категорий. В мобильных госпиталях, которые развернули в Буйнакске и поселке Ботлих военные медики Минобороны РФ, смогли излечиться от COVID-19 уже 50 пациентов.

Госпитали посетили главы муниципалитетов, которые передали партию свежих фруктов и овощей. Овощи доставили на автомобиле ГАЗель, загруженном полностью.

Военные медики в Дагестан приехали с разных регионов страны. Среди них есть врачи из Ростова, Краснодара, Севастополя, Владикавказа и других городов. Они делятся опытом борьбы с инфекциями с местными специалистами.