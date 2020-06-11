Абакан, , 09:56 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выписаны ещё 19 пациентов с коронавирусом. За это время было выявлено 38 новых случаев заражения, сообщает правительство республики.

«15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, пять — с признаками пневмонии, — говорится в официальной информации. — 16 случаев — это служебные и семейные контакты. Два человека прибыли из Москвы».

Всего в Хакасии зафиксировано 1229 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей находится 1796 человек, из них 19 — в обсерваторе. Получают лечение 427 пациентов. Общее число выздоровевших — 791.