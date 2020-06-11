Москва, , 09:57 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса в России повысила уважение к профессии социального работника, полагают 75% студентов Российского государственного социального университета (РГСУ), показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: В России дополнительные выплаты получили более 100 тыс. соцработников

Главные качества соцработника — доброжелательность (57%), сочувствие и милосердие (28%), желание помочь людям (23%), ответственность (18%) и отзывчивость (12%).

Считают, что профессия соцработника престижна 52% студентов РГСУ, не согласны 48%. После окончания вуза планируют работать в социальной сфере 33%, уже работают — 39%. По мнению 52% студентов, достойная зарплата для соцработника — 860−80 тыс. рублей.

Опрос проведен в начале июня 2020 года. Опрошены 120 студентов РГСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за работу в период пандемии коронавируса выплаты получили более 100 тыс. сотрудников соцучреждений.

Читайте также: Путин поручил обеспечить выплаты соцработникам за особые условия труда