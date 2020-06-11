Кострома, 11 июня 2020, 09:52 — REGNUM Мэр Костромы Юрий Журин принял участие в традиционной общественной акции, приуроченной к Международному дню друзей. 9 июня глава города и представители национально-культурных автономий посадили цветы на клумбе у памятного знака в честь основания города. Публичный отчёт об акции был размещён в социальных сетях.
На опубликованных фотографиях мэр Костромы и около двух десятков человек не соблюдают социальную дистанцию и почти все — без средств защиты. Подобный пример поведения представителя власти в период пандемии коронавируса вызвал непонимание и возмущение общественности.
Отметим, что правила поведения костромичей в период пандемии коронавируса регламентированы постановлением губернатора региона Сергея Ситникова от 4 апреля. В частности, гражданам предписано соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты в местах массового скопления людей. Исключений для чиновников в документе не прописано.
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