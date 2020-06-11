Кострома, , 09:52 — REGNUM Мэр Костромы Юрий Журин принял участие в традиционной общественной акции, приуроченной к Международному дню друзей. 9 июня глава города и представители национально-культурных автономий посадили цветы на клумбе у памятного знака в честь основания города. Публичный отчёт об акции был размещён в социальных сетях.

«Цветочная» акция в Костроме Duma-kostroma.ru

«Собираемся 13 лет подряд с братьями и сёстрами в канун главного праздника нашей страны — Дня России… Мира, счастья и благополучия Вам и вашим семьям!» — написал по этому поводу на личной странице в Instagram Юрий Журин.

На опубликованных фотографиях мэр Костромы и около двух десятков человек не соблюдают социальную дистанцию и почти все — без средств защиты. Подобный пример поведения представителя власти в период пандемии коронавируса вызвал непонимание и возмущение общественности.

Коллективное фото участников «цветочной» акции в Костроме Duma-kostroma.ru

«Как у нас интересно работают в городе правила… Для граждан — масочный режим и социальная дистанция, а сам глава города без маски и в компании друзей без соблюдения социальной дистанции» — написала в Facebook блогер Мария Завьялова.

«Вывод, что, оказывается, можно проводить небольшие массовые мероприятия, причем без всякого дистанцирования, нужно сделать», — отметил костромской общественник Илья Конжин.

Отметим, что правила поведения костромичей в период пандемии коронавируса регламентированы постановлением губернатора региона Сергея Ситникова от 4 апреля. В частности, гражданам предписано соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты в местах массового скопления людей. Исключений для чиновников в документе не прописано.

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