Москва, , 09:52 — REGNUM С начала июня текущего года в столице России выпало 87% месячной нормы осадков. Об этом 10 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в некоторых районах Москвы 10 июня выпало по две трети июньской нормы осадков и наиболее сильные выпадения осадков наблюдались в западных и северных районах города.

«В центре мегаполиса: на ВДНХ выпало 4 миллиметра, на Балчуге — 6 миллиметров. А вот на окраинах ливни были существенными, в Строгино и Тушино выпало 10−11 миллиметров дождя, в Немчиновке — 18 миллиметров, а в Михайловском — 48 миллиметров», — уточнил синоптик.

Также Леус отметил, что на данный момент в российской столице уже выпало примерно 90% месячной нормы осадков.

«Таким образом, первая декада июня принесла в Москву уже 87% от месячной нормы осадков», — заявил метеоролог и добавил, что в некоторых населенных пунктах осадки могли выпасть в ещё большем количестве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» рассказали, что в Москве 11 июня ожидается до 31 градуса тепла.

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