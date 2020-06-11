Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) будут судить по делу о распространении недостоверной информации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Романова обвиняют по ч.9 ст.13.15 КоАП. Заведено административное дело, Сергию грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа.

Суд состоится 23 июня 2020 года. Дело находится в производстве мирового судьи судебного участка № 3 Верхней Пышмы Александры Белошейкиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в проповедях Сергия усмотрели признаки экстремизма. Схиигумену запретили в священнослужении, ему не дозволяется проповедовать — такое решение приняли в Екатеринбургской епархии РПЦ.

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