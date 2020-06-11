Новосибирск, , 09:45 — REGNUM В Новосибирской области на дополнительные выплаты семьям с детьми за последние два месяца перечислено более 5 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Речь о ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет и единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми с трех до 16 лет.

Расходы на ежемесячную выплату составили более 1,2 млрд рублей, на единовременную — 3,8 млрд рублей.

Средства направлены на поддержку 470 тысяч новосибирских детей.