Оренбург, , 09:43 — REGNUM В Оренбургской области приставы прекратили розыск пятилетнего мальчика, временным опекуном которого после смерти матери назначили бабушку, но ребенка забрал отец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, мужчина обжаловал обеспечительные меры и смог отстоять в суде свое законное право на воспитание и совместное проживание с сыновьями. Решение суда об определении места жительства мальчиков по месту жительства их отца вступило в законную силу.

Напомним, когда опекуном двух детей назначили бабушку, отец в ноябре 2019 года забрал младшего сына и скрылся.

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