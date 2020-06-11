Кванмён, , 09:46 — REGNUM Заражение коронавирусом нового типа было выявлено у рабочего завода KIA Motors в южнокорейском Кванмёне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, вирус был обнаружен у мужчины старше 50 лет 10 июня. Позднее положительный результат получил сын мужчины, проживающий с ним в одном доме.

В настоящее время на наличие коронавирусной инфекции проверяют 65 сотрудников завода, имевших тесный контакт с заражённым. Компания временно закроет завод на сутки до 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 947.

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