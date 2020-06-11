Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM Черные метки на вредные продукты питания в Казахстане предложил ставить депутат Мажилиса (парламента) республики Муратбай Жолдасбаев 11 июня на заседании парламента.

Депутат высказал сове мнение при обсуждении законопроекта «О здоровье народа и системе здравоохранения». Жолдасбаев считает, что размещение подобных меток на продуктах позволит покупателям сделать правильный выбор.

Депутат также считает, что в Казахстане необходимо установить единое требование к оформлению полок в торговых сетях. Кроме того, Жолдасбаев считает необходимым законодательно ограничить употребление пальмового масла.

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