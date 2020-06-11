Тамбов, , 09:41 — REGNUM 68 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.

«68 новых случаев сегодня. Из них: 31 мужчина, 37 женщин. Возраст заболевших от 18 до 95 лет. 1 прибыл из другого региона, 67 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области за период пандемии подтверждено 3 тыс. 704 случая заражения коронавирусом, в том числе 1 тыс. 760 пациентов выписаны с выздоровлением. У 1 тыс. 312 носителей не фиксировалось никаких симптомов. 14 пациентов скончались. В больницах региона находятся 426 человек, из них диагноз «пневмония» у 373 человек.